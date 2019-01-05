Экс-защитник «Спартака» Таски перешёл в «Истанбул Башакшехир»

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски стал игроком «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Немецкий футболист подписал с клубом контракт до лета 2020 года. Таски являлся свободным агентом, поэтому достался «Истанбулу» бесплатно. После 17 туров «Истанбул Башакшехир» лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции.

Напомним, 31-летний Таски выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год, выиграв в составе московского клуба чемпионат России. Всего за московский клуб он провёл 85 матчей, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Таски играл также за «Штутгарт» и «Баварию». В составе обеих команд он становился чемпионом Германии. За сборную Германии сыграл 14 матчей.