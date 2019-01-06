«Бетис» потерпел поражение в матче с аутсайдером Примеры

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Уэска» победила «Бетис» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Уэске на стадионе «Эль-Акорас». Обслуживал матч арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Счёт на 55-й минуте открыл Арнальдо Антонио Санабрия, реализовав пенальти. Но через некоторое время равновесие восстановил Давид Феррейро, которому ассистировал Алехандро Гальяр. Три очка «Уэске» принёс гол Кристиана Риверы. Для хозяев победа стала второй в сезоне. Первая была одержана в первом туре в матче с «Эйбаром» (2:1).

Несмотря на победу, «Уэска» осталась на последнем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 11 очков. «Бетис» (26) остался на шестом месте.

В следующем туре «Уэска» на выезде сыграет с «Леганесом». Матч состоится 12 января. «Бетису» предстоит домашняя встреча с «Реалом» (13 января).