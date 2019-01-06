Чон: почувствовал гордость, когда дебютировал за основную команду «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Тахит Чон прокомментировал дебют за основную команду «красных дьяволов». 19-летний нидерландский футболист провёл половину второго тайма в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом» (2:0).

«Мне нужно продолжать усердно работать. Если появится шанс, я должен буду им воспользоваться. Считаю, что Уле-Гуннар Сульшер проделал блестящую работу. Я не первый, ранее свой шанс получил Анхель Гомес.

Это приятно видеть молодым парням. На молодёжном уровне все начинают работать усерднее, так как знают, что у них может появиться возможность проявить себя за основную команду.

Для меня это был особенный момент. Тренер сказал мне, чтобы я просто наслаждался дебютом. Почувствовал гордость, когда вышел на поле. Я много работал ради этого. Мои родители пришли на стадион. Рад, что они всё увидели», — приводит слова Чона Goal.