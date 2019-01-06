Болельщик «Блэкпула» в знак протеста залез на автобус «Арсенала»

Фанат «Блэкпула» провёл необычную акцию протеста перед матчем 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом».

Как сообщает BBC. мужчина забрался на автобус «канониров» и не давал тому тронуться с места. Так болельщик пытался выразить протест руководству «Блэкпула». Лондонский клуб был вынужден поменять транспортное средство, чтобы вовремя прибыть к началу встречи. Протестующий фанат был задержан полицией.

Напомним, на стадионе «Блюмфильд Роуд» в Блэкпуле завершилась со счётом 3:0 в пользу «Арсенала». Голами в составе «канониров» отметились Алекс Айуоби и Джозеф Уиллок, оформивший дубль. Благодаря этой победе лондонский клуб вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

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