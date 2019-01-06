Источник: Фабрегас сегодня завершит переговоры с «Монако»

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако», сообщает L'Équipe.

По информации издания, сегодня, 6 января, Фабрегас вместе с агентом проведёт встречу с представителями «Монако», во время которой будут согласованы последние детали контракта.

За «Челси» Сеск выступает с 2014 года. Ранее 31-летний испанец защищал цвета каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала».

Фабрегас перестал регулярно выходить на поле с приходом в «Челси» главного тренера Маурицио Сарри. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие только в 6 матчах.

«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. 13 января команда Тьерри Анри на выезде проведёт матч 20-го тура с «Марселем».