Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Гвардиола: «Манчестер Сити» некем заменить Фернандиньо

Гвардиола: «Манчестер Сити» некем заменить Фернандиньо
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что полузащитник Фернандиньо играет важную роль в команде.

«Фернандиньо обладает особыми качествами. Нам некем заменить его. Он невероятный, выдающийся игрок для «Манчестер Сити». В матче с «Ливерпулем» он доказал это в очередной раз. Я молюсь, чтобы он оставался в форме как можно дольше», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Фернандиньо выступает за «Манчестер Сити» с 2013 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 33-летний бразилец отдал 3 результативных передачи и забил 1 гол в 19 матчах.

«Манчестер Сити», набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. 14 января «горожане» на своём стадионе проведут встречу 22-го тура с «Вулверхэмптоном».

Ван Гал: нравится футбол «МС», но «Ливерпуль» играет на фантастическом уровне
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент