Гвардиола: «Манчестер Сити» некем заменить Фернандиньо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что полузащитник Фернандиньо играет важную роль в команде.

«Фернандиньо обладает особыми качествами. Нам некем заменить его. Он невероятный, выдающийся игрок для «Манчестер Сити». В матче с «Ливерпулем» он доказал это в очередной раз. Я молюсь, чтобы он оставался в форме как можно дольше», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Фернандиньо выступает за «Манчестер Сити» с 2013 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 33-летний бразилец отдал 3 результативных передачи и забил 1 гол в 19 матчах.

«Манчестер Сити», набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. 14 января «горожане» на своём стадионе проведут встречу 22-го тура с «Вулверхэмптоном».