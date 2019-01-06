Гвардиола: хотел бы взять отпуск на два месяца, декабрь был очень тяжёлым

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о плотном графике команды в декабре и январе.

«Сейчас я хотел бы взять отпуск на два месяца. Декабрь был действительно тяжёлым, но что поделать?

Мы хотим быть топ-клубом. Нам нельзя играть спустя рукава ни в одном матче. Мы должны участвовать во всех турнирах. Возможно, если бы команда не выступала в Кубке английской лиги, нам было бы легче, но такова ситуация.

Следующий матч будет для нас как финал. Если мы победим, то пройдём дальше, а если проиграем — вылетим из второго по важности турнира в Англии.

Мы знаем, что нам нужно провести большое количество матчей, но другие команды тоже играют много. В Премьер-лиге декабрь и январь являются трудными для всех, мы не особенные в этом.

У «Манчестер Сити» достаточно игроков. Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган возвращаются. У нас будет ротация. Все будут играть, это единственный выход», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.