«Витесс» разгромно проиграл в товарищеском матче с «Вольфсбургом»

Немецкий «Вольфсбург» и голландский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, во время паузы в своих национальных чемпионатах провели товарищескую игру. Встреча завершилась уверенной победой команды из Бундеслиги со счётом 3:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали форвард Даниэль Гинчек и швейцарский полузащитник Адмир Мехмеди, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Витесса» Данило Дуки. В составе голландской команды в этой встрече участие принял российский защитник Вячеслав Караваев.

После 17 туров этого сезона чемпионата Нидерландов «Витесс» располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Вольфсбург» — на пятой строчке в таблице Бундеслиги после 17 туров.

Товарищеский матч

«Вольфсбург» (Германия) – «Витесс» (Нидерланды) – 3:0 (2:0)

Голы: Дуки, 7 (1:0, автогол); Гинчек, 17 (2:0); Мехмеди, 80 (3:0).