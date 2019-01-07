Агент Павара: надеемся, что в ближайшие месяцы нам поступят другие предложения

Джозеф Мохан, агент защитника «Штутгарта» и национальной команды Франции Бенжамена Павара, сообщил, что пока его клиент ни с кем не договорился о переходе. Появилась информация, что с французом уже договорился «Наполи».

«Мы ещё ни с кем не разговаривали из Неаполя. Перейдёт ли он в июне? Он может остаться в „Штутгарте,“ хотя мы надеемся, что в ближайшие месяцы поступят другие предложения», — цитирует агента CalcioNapoli24.

Ранее в СМИ сообщалось, что Павар, вероятно, не перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно. Каталонский клуб активно интересовался французом, однако «Штутгарт» потребовал за трансфер более € 35 млн. Руководство сине-гранатовых посчитало цену завышенной и отказалось от идеи приобретения Павара.

Павар выступает за «Штутгарт» с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета «Лилля». Минувшим летом защитник вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира в России.