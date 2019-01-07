Сунесс: Фабиньо всё ещё не убедил меня своей игрой, ему нужно прибавлять

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс, в настоящий момент выступающий в роли эксперта на британском телевидении, поделился мнением о выступлении полузащитника красных Фабиньо в нынешнем сезоне.



«Перед началом сезона «Ливерпуль» определил полузащиту как линию, которую необходимо усилить, и приобрёл Фабиньо и Наби Кейта. Фабиньо всё ещё не сумел окончательно убедил меня, и я по-прежнему не могу понять, почему ему понадобилось так много времени, чтобы приспособиться к скоростям в английском футболе. Да, он неплохо выступает в последних матчах, но ему всё ещё надо прибавлять», — написал Сунесс в своей колонке в издании The Times.



Напомним, Фабиньо перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Монако» за € 45 млн и долгое время не мог адаптироваться к новой обстановке, из-за чего практически не выходил на поле в начале сезона.

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