Бийол: рад, что все стереотипы о России оказались ложью, это европейская страна

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о впечатлениях от пребывания в России.



«Рад, что все стереотипы о России, которые я слышал от людей до переезда, оказались ложью. Россия — очень европейская страна. Я быстро адаптировался. В остальном в последние три недели было не очень приятно, что на улице всё время темно, день очень короткий. Когда я просыпаюсь, думаю, что ещё ночь. Трудно собраться и заставить себя что-нибудь сделать», — приводит слова Бийола Vecer.



19-летний Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Рудара». Сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате России и получил две жёлтые карточки. Накануне Бийол был признан лучшим молодым футболистом Словении по итогам 2018 года.

Бийол — лучший молодой игрок Словении, Облак — лучший среди взрослых