Агент: у «Сантоса» нет возможности купить Рошу, он хочет остаться в «Спартаке»

Хэмилтон Бернард, агент бразильского нападающего московского «Спартака» Педро Роши, прокомментировал информацию, что его клиентом интересуется «Сантос».



«Для «Сантоса» не представляется возможным купить Рошу. Сам Роша тоже хочет остаться в клубе. Тренер «Спартака» тоже в этом заинтересован», — сказал Бернард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что «Сантос» хотел приобрести Рошу в зимнее трансферное окно, но оказался не готов платить за него € 12 млн, которые потребовал «Спартак».

В нынешнем сезоне 24-летний Роша принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, в котором он не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» действителен до лета 2021 года.