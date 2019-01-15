EFL расследует эпизод со шпионом «Лидса», наблюдавшим за тренировкой «Дерби»

Английская футбольная лига (EFL) начала расследование по делу о шпионаже со стороны клуба «Лидс Юнайтед», сообщает Sky Sports.



Напомним, 11 января во время утренней тренировки «Дерби Каунти» полиция задержала подозрительного человека, следившего за командой через бинокль. Позже стало известно, что им оказался сотрудник «Лидса». Команда была вынуждена приостановить тренировку. Позже главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса признался, что сам отправил человека следить за тренировкой команды соперника, и принёс извинения.



В EFL приняли решение провести собственное расследование данного эпизода. В случае, если выяснится, что «Лидс» нарушил правила турнира, в отношения клуба могут быть применены санкции, включающие предупреждение, вычет очков или финансовые штрафы.

«Лидс» извинился перед «Дерби Каунти» за посланного Бьельсой шпиона