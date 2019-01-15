«Дженоа» подтвердил интерес «Милана» к Пёнтеку

Спортивный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти подтвердил информацию об интересе «Милана» к форварду генуэзской команды Кшиштофу Пёнтеку.



«Мы ждём предложений по Пёнтеку. До сих пор не было ни одного официального, только запросы. В „Милане“ знают, что мы хотим сохранить игрока до июня, но при этом клуб готов рассмотреть любые предложения. Мы не намерены продавать его сейчас, хотя можем изменить решение в случае поступления крупного предложения. Да, „Милан“ интересуется Пёнтеком. Они сейчас сосредоточены на Суперкубке Италии, но мы не будем ждать до последнего дня трансферного окна» — цитирует Перинетти Football Italia со ссылкой на RMC Sport.



Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает кандидатуру Пёнтека в качестве замены Гонсало Игуаину, который в текущее трансферное окно может перейти в «Челси». «Дженоа» хочет выручить от продажи 23-летнего польского игрока не менее € 60 млн. В услугах Пёнтека заинтересован также мадридский «Реал».



В нынешнем сезоне Пёнтек забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Италии и занимает второе место среди лучших бомбардиров Серии А. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Пёнтек близок к переходу в «Милан»