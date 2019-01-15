Черышев не попал в состав «Валенсии» на игру со «Спортингом» в Кубке Испании

«Валенсия» в своём официальном «твиттере» огласила стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании со «Спортингом». Первая встреча команд завершилась победой команды из Хихона со счётом 2:1.



Места в основе «летучих мышей» не нашлось для российского полузащитника Дениса Черышева, который принял участие в первом матче команд.



Состав «Валенсии»: Хауме Доменек, Даниэль Васс, Рубен Везу, Муктар Дьякаби, Антонио Латорре, Ферран Торрес, Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Ли Кан Ин, Кевин Гамейро, Родриго Морено.



Матч «Валенсия» — «Спортинг» состоится сегодня, 15 января, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. За развитием событий в матче можно будет следить на «Чемпионате».

Согласно котировкам, «Валенсия» выбьет хихонский «Спортинг» из Кубка Испании