«Валенсия» с Черышевым разгромила «Спортинг» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» принимала хихонский «Спортинг». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 65-й минуте Сантьяго Лоренсо вывел хозяев поля вперёд. Спустя 11 минут форвард оформил дубль, а окончательный результат на 90-й минуте установил Ферран Торрес.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 87-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

В первом матче «Спортинг» дома добился победы со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем трофея стала «Барселона», разгромившая в финале «Севилью» со счётом 5:0.