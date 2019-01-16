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«Валенсия» с Черышевым разгромила «Спортинг» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

«Валенсия» с Черышевым разгромила «Спортинг» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании
Футбол / Испания

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» принимала хихонский «Спортинг». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 65-й минуте Сантьяго Лоренсо вывел хозяев поля вперёд. Спустя 11 минут форвард оформил дубль, а окончательный результат на 90-й минуте установил Ферран Торрес.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 87-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

В первом матче «Спортинг» дома добился победы со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем трофея стала «Барселона», разгромившая в финале «Севилью» со счётом 5:0.

Кубок Испании. 1/8 финала. 2-й матч
15 января 2019, вторник. 23:30 МСК
Валенсия
Валенсия
3:0
Спортинг Хихон
Хихон
1:0 – Лоренсо – 65, 2:0 – Лоренсо – 76, 3:0 – Торрес – 90
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