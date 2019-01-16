Солари: продажа Иско? Я не принимаю решений по трансферам в «Реале»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари высказался относительно будущего полузащитника Иско в мадридском клубе. Ранее сообщалось, что у футболиста конфликт с наставником «Реала».

«Продажа Иско? Я всего лишь тренер. У «Реала» великолепный состав, и я должен выбирать на каждый матч, кто будет играть. Что нужно сделать, чтобы убедить его остаться? Я уже ответил на этот вопрос. Я не принимаю решений по трансферам», — приводит слова Солари AS.

В нынешнем сезоне 26-летний Иско провёл 13 матчей в чемпионате Испании, забил гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2022 года.

«Реал» (33 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 баллов.