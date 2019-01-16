«Лейпциг» предлагает Вернеру стать самым высокооплачиваемым игроком команды

«РБ Лейпциг» хочет сохранить в своих рядах нападающего Тимо Вернера и пытается его убедить продлить контракт с клубом. Как сообщает Bild, немецкий клуб предложил форварду контракт на сумму 6 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.



Отмечается, что 22-летний футболист по-прежнему не принял окончательного решения по поводу своего будущего. Контракт немецкого игрока с «Лейпцигом» рассчитан до 2020 года.



Ранее в СМИ сообщалось, что Вернер может продолжить карьеру в «Реале». Руководство мадридского клуба видит в 22-летнем немецком форварде замену Кариму Бензема, который получил повреждение.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Вернер провёл 17 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.