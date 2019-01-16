Рыжиков — о ситуации Кокорина и Мамаева: над людьми просто издеваются

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков высказал мнение по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Напомним, игроки на данный момент находятся в СИЗО «Бутырка» и подозреваются в избиении нескольких человек в центре Москвы.

«Не знаю, как это назвать, но над людьми просто издеваются. Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жёсткими деяниями получали менее строгие наказания.

Мы ребят поддерживаем и переживаем за них, хоть и не кричим об этом на каждом углу. Они оступились, но нам надо их понять и отнестись более снисходительно. То, что происходит сейчас — перебор. Это моя личная точка зрения», — приводят слова Рыжикова «Известия».