«Реал» хочет вернуть Лунина из аренды в связи с уходом Касильи в «Лидс»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, в настоящий момент выступающий за «Леганес» на правах аренды, может досрочно вернуться в «Королевский клуб».



Как сообщает Marca, «сливочные» хотят вернуть украинского футболиста в связи с предстоящим уходом Кико Касильи в «Лидс Юнайтед», после которого место третьего голкипера команды останется вакантным. В «Реале» понимают, что Лунин в случае возвращения не будет получать игровую практику, но считают, что ему будет полезно тренироваться с футболистами основы.



Ранее сообщалось, что Лунин не намерен покидать «Леганес» в зимнее трансферное окно. Главный тренер команды Маурисио Пеллегрино также выразил надежду, что 19-летний голкипер останется в клубе до конца нынешнего сезона.

Вратарь «Реала» Касилья сегодня пройдёт медосмотр в «Лидсе»