«Спартак» — «Локомотив» Тш: онлайн-трансляция начнётся 16 января в 14:00

Сегодня, 16 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Локомотив» из Ташкента. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В настоящий момент московский клуб проводит зимний сбор в преддверии второй половины сезона. Сейчас красно-белые находятся в ОАЭ. После сегодняшнего матча команда вернётся в Москву, а 19 января отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».



«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 28 очков и уступая «Зениту» (34), «Краснодару» (33) и ЦСКА (30). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится в Москве 3 марта.

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