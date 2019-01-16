Кононов: в этом сезоне Ребров, скорее всего, уже не сыграет за «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о травме голкипера Артёма Реброва, а также оценил вероятность его возвращения в строй в нынешнем сезоне.



«Летом жду Артёма в команде. Думаю, к сборам он будет готов. В этом сезоне Артём, вероятнее всего, уже не сыграет. Сейчас ему предстоит обследование, по итогам которого будет ясно, потребуется ли хирургическое вмешательство или же лечение будет терапевтическим. Тогда мы точно поймём сроки его возвращения», — цитирует Кононова Sport24.



Ранее стало известно, что Ребров в связи с травмой плеча покинул сбор «Спартака», который в настоящий момент проходит в ОАЭ. Ранее у 34-летнего голкипера уже возникали проблемы с плечом. В декабре старая травма обострилась, из-за чего он на время выпал из обоймы «Спартака». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Артём принял участие в 3 матчах, в которых команда пропустила 4 мяча.

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