Кононов: «Спартак» не вёл никаких переговоров о возвращении Промеса

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду полузащитника «Севильи» Квинси Промеса, а также выразил мнение, что красно-белым в настоящий момент не требуется усиление.



«Возвращение Промеса на правах аренды? Это лишь слух. Клуб не вёл никаких переговоров по нему. Желание поработать с хорошим футболистом есть всегда. Промес сделал «Спартак» чемпионом. Но мои желания ни к чему не приведут. У него действующий контракт с «Севильей».



Я делаю ставку на всех игроков, которые есть в команде. Разумеется, нашего состава достаточно, чтобы вторую часть сезона пройти довольно уверенно. Нужно ли сейчас усиление «Спартаку»? Думаю, нет», — приводит слова Кононова Sport24.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Промес заинтересован в возвращении в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды. По информации испанских СМИ, «Севилья» будет готова расстаться с полузащитником, только если появится выгодное предложение.



Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. С красно-белыми он завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/17, после чего команда одержала победу в матче за Суперкубок страны с «Локомотивом».

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