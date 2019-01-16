Кононов: я зимой говорил с игроками «Спартака», которые потом ушли? Это не так

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал информацию о декабрьском разговоре с несколькими футболистами, которые затем покинули команду.



«Я в декабре говорил ушедшим в итоге игрокам, что рассчитываю на них? Это неверная информация. Я практикую индивидуальные беседы, на которых каждому из футболистов даю понять, что хочу видеть от них определённую игру. Предъявляю требования, которые они должны выполнять на футбольном поле.



И даю им уверенность в том, что рассчитываю на них. Неужели, придя в команду, я буду говорить какой-то группе футболистов, что не рассчитываю на них? Ни один тренер так не поступит. А дальше во время перерыва делаются определённые выводы. Они и были сделаны», — цитирует Кононова Sport24.



Напомним, в январе «Спартак» объявил о расторжении контракта сразу с четырьмя футболистами – Александром Самедовым, Романом Ерёменко, Марко Петковичем и Ивелином Поповым. Также команду покинули Джано Ананидзе и Артём Тимофеев, отправившиеся в аренду в «Крылья Советов».

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