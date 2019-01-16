Давид Луис может летом перейти в «Монако»

Защитник лондонского «Челси» Давид Луис может оказаться в чемпионате Франции после окончания нынешнего сезона.



Как сообщает Footmercato со ссылкой на UOL, новым клубом бразильца может стать «Монако», куда недавно уже отправился партнёр игрока по лондонской команде Сеск Фабрегас. «Челси» в настоящий момент ведёт переговоры с Луисом о продлении контракта, который истекает уже летом, однако стороны далеки от договорённости.



Ранее сообщалось, что 31-летний защитник намерен летом покинуть «Челси» на правах свободного агента и вернуться в лиссабонскую «Бенфику», цвета которой он защищал с 2007 по 2011 год. По информации СМИ, игрок готов завершить карьеру в португальском клубе.



В нынешнем сезоне Луис провёл 21 матч в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

«Челси» намерен продлить контракт с Давидом Луисом