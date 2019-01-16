Месси — о 400-м голе в Примере: не особо обращаю внимание на рекорды и цифры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мыслями о своём новом рекорде, установленном 13 января в матче 19-го тура Примеры с «Эйбаром». Напомним, аргентинец стал первым в истории игроком, которому удалось забить 400 голов в чемпионате Испании.



«Я горжусь тем, что достиг такого показателя, и надеюсь, что продолжу забивать и дальше. Я не особо обращаю внимание на рекорды и цифры – предпочитаю концентрироваться на каждом дне. Я думаю не о голах, а о каждой следующей игре, в которой нам нужно победить и добавить ещё три очка, чтобы бороться за титул. Стараюсь помогать команде, но не только голами», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.



Для достижения показателя в 400 голов Месси понадобилось 435 матчей. На втором месте в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Испании находится бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду (311), в настоящий момент выступающий за «Ювентус».

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