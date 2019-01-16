Кононов рассказал, почему Глушаков и Зе Луиш не сыграют с «Локомотивом» Тш

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш не попали в стартовый состав команды на товарищеский матч с ташкентским «Локомотивом».



«Глушаков и Зе Луиш хорошо отработали сбор, с ними всё в порядке. Мы просто дали им отдохнуть», — приводит слова Кононова Sport24.



Матч «Спартак» — «Локомотив» начался в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



В настоящий момент московский клуб проводит зимний сбор в преддверии второй половины сезона. Сейчас красно-белые находятся в ОАЭ. После сегодняшнего матча команда вернётся в Москву, а 19 января отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».

«Спартак» объявил состав на товарищеский матч с ташкентским «Локомотивом»