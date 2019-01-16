Бывший вице-президент «Лорьяна»: Уорис столкнулся с расизмом в России

Алекс Хейс, бывший вице-президент «Лорьяна», за который ранее выступал нападающий Маджид Уорис, рассказал, что ганский футболист столкнулся с расизмом, когда выступал в России.

Форвард присоединился к «Спартаку» в январе 2013 года, однако не имел регулярной игровой практики, забив за всё время всего один гол. 1 сентября 2014 года московский клуб достиг договорённости с турецким «Трабзонспором» о переходе Уориса.

«В России он надеялся подтвердить свой класс. Он не рассчитывал на расизм, с которым ему пришлось столкнуться. Это помешало ему полностью раскрыть свой потенциал», — приводит слова Хейса Ouest France.

Ганский футболист также защищал цвета «Хеккена» и «Порту», а в настоящее время играет за «Нант».