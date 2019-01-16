Ван дер Варт: мне нравится Моуринью, хотел бы увидеть его возвращение в «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт рассказал об отношении к экс-главному тренеру «сливочных» Жозе Моуринью, а также высказался за возвращение португальского специалиста в «Королевский клуб».



«Мне очень нравится Жозе из-за его открытости и прямолинейности. Таких людей любят в Нидерландах. Моуринью мог спокойно сказать футболисту, что он не будет играть, и я хотел бы увидеть его возвращение в «Реал». Почему нет? Он «Особенный» и является настоящим победителем. Мне он нравится не только как человек, но и как тренер, он многое выиграл за свою карьеру.



Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Также он работал в таких командах, как «Порту», «Челси», «Интер» и «Манчестер Юнайтед». За карьеру португалец дважды приводил свою команду к триумфу в Лиге чемпионов и восемь — к победе в национальном чемпионате.

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