Ван дер Варт: ситуация Иско в «Реале» — безумие, он лучший футболист в мире

Бывший футболист мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мыслями о положении в команде полузащитника Иско, а также выразил мнение, что испанец является лучшим игроком в мире.



«Для меня это безумие, он лучший игрок в мире. Но у него вечно возникают проблемы с тренерами. Даже Зидан никогда не доверял ему на сто процентов. Когда я иду смотреть матч «Реала», сперва проверяю, есть ли Иско в составе. Если нет, я ухожу домой», — приводит слова ван дер Варта Marca.



В ноябре стало известно о конфликте между Иско и главным тренером «Реала» Сантьяго Солари. Позже в СМИ сообщалось о возможном переходе испанского хавбека в «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». В конце декабря Иско опроверг слухи, заявив, что чувствует себя счастливым в «Реале» и не собирается покидать мадридский клуб.

Солари: продажа Иско? Я не принимаю решений по трансферам в «Реале»