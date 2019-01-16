Кононов: Айртон и чертановские ребята отлично сыграли с «Локомотивом» Тш

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями о выступлении новичков команды в товарищеском матче с ташкентским «Локомотивом» (5:2), а также дал оценку работе красно-белых на зимнем сборе в ОАЭ.



«Айртон сыграл отлично. Достаточно хорошо играет и в атаке, и в обороне. Понятно, что сейчас он под нагрузками, так что ждать прямо суперигру сейчас не стоит. Всему придёт логическое завершение. Пока он адаптируется и к нагрузкам, и к команде.



Чертановские ребята отлично себя проявили. Глушенков классный гол забил, и ещё момент у него был. Умяров очень уверенно играет, как будто уже давно в «Спартаке». Оценка за сбор? Никогда не ставлю высшей оценки. Но четвёрка по пятибалльной шкале — железно», — цитирует Кононова Sport24.



Напомним, в настоящий момент московский клуб проводит зимний сбор в преддверии второй половины сезона. Сейчас красно-белые находятся в ОАЭ. Сегодня команда вернётся в Москву, а 19 января отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер». После 17 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28 очками в активе, уступая «Зениту» (34), «Краснодару» (33) и ЦСКА (30).

«Спартак» провёл первый матч в 2019-м. Получилось очень весело! Красно-белые накидали ташкентскому «Локо» аж пять голов. Один из самых красивых на счету футболиста, чья фамилия начинается на Глуш.