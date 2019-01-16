Куман: дал де Йонгу и де Лигту совет по поводу перехода, последнее слово за ними

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал возможный уход полузащитника Френки де Йонга и защитника Матейса де Лигта из «Аякса». Ранее сообщалось, что интерес к футболистам проявляют «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».



«Я дал де Йонгу и де Лигту совет по поводу перехода. Я не буду озвучивать то, что сказал. Они сами должны принять решение. Я не знаю, что они решили насчёт „ПСЖ“. Последнее слово за игроками. Они заинтересованы в переходе, и вариант с „Барселоной“ привлекателен. У этих футболистов впереди большое будущее», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.



В нынешнем сезоне нидерландской Эредивизии де Лигт забил 2 гола в 16 матчах, де Йонг записал в актив 3 мяча в 15 встречах.

Де Йонг передумал переходить в «Барселону» и склоняется к варианту с «ПСЖ»