Бензема перенесёт операцию 20 января и пропустит 2 недели

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема перенесёт операцию 20 января, сообщает Marca.



Напомним, французский футболист получил травму мизинца после столкновения во время матча 19-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (2:1). В результате медицинского обследования у француза был выявлен перелом мизинца на правой руке.



Сообщается, что Бензема хочет принять участие в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который состоится 19 января. На данный момент французский форвард ходит с бандажом на руке. Ожидается, что после операции Бензема вернётся на поле через две недели.



В нынешнем сезоне 31-летний Бензема принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором семи забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.

Бензема травмировал мизинец в матче с «Бетисом» и был заменён в перерыве