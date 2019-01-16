Дортмундская «Боруссия» пошутила над историей клуба «РБ Лейпциг»

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» пошутила над отсутствием богатой истории клуба «РБ Лейпциг», который был основан менее 10 лет назад, 19 мая 2009 года.

Дортмундцы в «Твиттере» присоединились к флешмобу, для участия в котором люди выкладывают в соцсетях свои фотографии 10-летней давности с хештегом #10YearChallenge. «Боруссия» опубликовала фотографию, на которой изображена надпись «2009» с пустым фоном и логотип «РБ Лейпциг» с надписью «2019».

Ранее подобным образом в «Твиттере» пошутила и пресс-служба самого «РБ Лейпциг».

После 17 туров этого сезона чемпионата Германии «Боруссия» (42) лидирует в турнирной таблице, «РБ Лейпциг» (31) – на четвёртой строчке. Посмотреть полную турнирную таблицу можно на «Чемпионате».