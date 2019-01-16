Президент «Анжи» опроверг информацию об обращении к Керимову за помощью

Президент «Анжи» Осман Кадиев опроверг информацию об обращении к бывшему владельцу махачкалинской команды Сулейману Керимову с просьбой о финансовой помощи.



Ранее появилась информация, что представители клуба попросили у бизнесмена 300 млн рублей. Керимов отказался оказать «Анжи» материальную помощь.



«Не общались с Керимовым, и я никого не уполномочивал ходить к Сулейману. Ни о каких суммах речь не шла. Мы с ним давно не встречались. В последний раз мы с ним виделись во время похорон его брата. Но мы не общались об «Анжи», — приводит слова Кадиева сайт телеканала „360“.



Керимов являлся владельцем «Анжи» с 2011 по 2016 год. При нём клуб пополнили несколько именитых футболистов, среди которых нападающий Самуэль Это’О и защитник Роберто Карлос, однако позже было принято решение сократить расходы, и звёздные игроки покинули команду. Также при Керимове «Анжи» переехал на новый стадион.

Керимов отказался помогать «Анжи», клуб просил 300 млн рублей