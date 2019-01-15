Керимов отказался помогать «Анжи», клуб просил 300 млн рублей

Бывший владелец махачкалинского «Анжи» Сулейман Керимов ответил отказом на просьбу клуба оказать финансовую помощь, сообщает телеграм-канал Sport_inside.



По информации источника, представители клуба, испытывающего в настоящий момент серьёзные финансовые проблемы, просили у бизнесмена 300 млн рублей. При этом уточняется, что попытки уговорить Керимова были предприняты в конце прошлого года, однако недавно он окончательно отказал «Анжи» в помощи.



Керимов являлся владельцем «Анжи» с 2011 по 2016 год. При нём клуб пополнили несколько именитых футболистов, среди которых нападающий Самуэль Это’О и защитник Роберто Карлос, однако позже было принято решение сократить расходы, и звёздные игроки покинули команду. Также при Керимове «Анжи» переехал на новый стадион.

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