Вальверде: с де Йонгом не разговаривал

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Аякса» Френки де Йонга в стан каталонцев.



«Я не разговаривал с де Йонгом или с кем-то ещё из других команд. Я не способен предсказывать будущее. Он хороший футболист, я знаю, как он играет. Сейчас де Йонг — игрок „Аякса“. Мы не имеем права обсуждать футболистов других команд», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что 21-летний футболист дал согласие на переход в стан сине-гранатовых в летнее трансферное окно. Более того, хавбек и его агент согласовали с каталонским клубом условия пятилетнего контракта. Позже появилась информация, что де Йонг склоняется к переходу в «Пари Сен-Жермен».