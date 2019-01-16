«Ювентус» обыграл «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии

В матче за Суперкубок Италии встречались «Ювентус» и «Милан». Игра состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу туринцев.



На 61-й минуте нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в этом матче. На 73-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку полузащитнику «Милана» Франку Кессье за грубую игру, после чего команда Дженнаро Гаттузо осталась в меньшинстве. Таким образом, «Ювентус» в восьмой раз стал обладателем Суперкубка Италии.



В прошлом сезоне «Ювентус» завоевал титул чемпиона Италии, ставший для клуба седьмым подряд и 34-м за время существования. «Милан» в свою очередь добрался до финала Кубка страны, где в решающем матче проиграл всё тому же «Ювентусу».