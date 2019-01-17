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Геркус: непожатая рука Сёмину? Фернандеш так делал всегда и со всеми

Геркус: непожатая рука Сёмину? Фернандеш так делал всегда и со всеми
Футбол / РПЛ

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о поведении полузащитника «железнодорожников» Мануэля Фернандеша.

«Прогнозы в ситуации с Фернандешем? Это прерогатива руководства, другим людям принимать принципиальные решения. Моё мнение: я бы подождал ещё полгода. Мне категорически не понравились его перфомансы в последние месяцы. Вёл он себя непрофессионально: внутри команды, с менеджментом, с тренером.

Что касается истории с непожатой рукой Сёмину, то это не единичный случай, а его хроническое поведение. Он так делал всегда и со всеми. В последние месяцы у него явные проблемы с концентрацией и желанием играть. Кстати, вы знаете, что агентом Фернандеша раньше был Мендеш? И знаете, почему они расстались? Потому что Ману начал учить его, как работать. Он читает книги по экономике, отлично образован, умеет очень вежливо общаться, у него шикарный университетский английский, но при этом иногда срывается», — сказал Геркус, который побывал в гостях у редакции «Чемпионата».

Илья Геркус
Илья Геркус
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
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