Геркус: непожатая рука Сёмину? Фернандеш так делал всегда и со всеми

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о поведении полузащитника «железнодорожников» Мануэля Фернандеша.

«Прогнозы в ситуации с Фернандешем? Это прерогатива руководства, другим людям принимать принципиальные решения. Моё мнение: я бы подождал ещё полгода. Мне категорически не понравились его перфомансы в последние месяцы. Вёл он себя непрофессионально: внутри команды, с менеджментом, с тренером.

Что касается истории с непожатой рукой Сёмину, то это не единичный случай, а его хроническое поведение. Он так делал всегда и со всеми. В последние месяцы у него явные проблемы с концентрацией и желанием играть. Кстати, вы знаете, что агентом Фернандеша раньше был Мендеш? И знаете, почему они расстались? Потому что Ману начал учить его, как работать. Он читает книги по экономике, отлично образован, умеет очень вежливо общаться, у него шикарный университетский английский, но при этом иногда срывается», — сказал Геркус, который побывал в гостях у редакции «Чемпионата».

Илья Геркус Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»