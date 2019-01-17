Геркус: окажись Хёведес в «Спартаке», кто-то сказал бы, что это плохой трансфер?

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о переходе в клуб летом 2018 года защитника Бенедикта Хёведеса. По словам функционера, на игрока претендовали ещё два клуба из РПЛ.

«Хёведес является футболистом другого класса. Он в апреле играл в основном составе «Ювентуса». Мы говорим про российский чемпионат. Человек сыграл в основном составе за «Ювентус» две игры в апреле! Покажите мне, кто ещё из игроков РПЛ играл в апреле за клубы такого класса. Какие у нас ещё есть центральные защитника подобного уровня? Человек играет на топ-уровне, а через три месяца он идёт к нам. И вы хотите мне сказать, что переход из «Ювентуса» такого футболиста – это не усиление «Локомотива»?

«Ювентус» делал попытки его оставить. Была опция выкупа, но большая для них. Они решили, что дороговато. Потом цена упала, и мы этим воспользовались. Во-вторых, за Хёведеса мы конкурировали до последнего с двумя российскими клубами. Оба сейчас выше «Локомотива» в таблице. Если бы Хёведес перешёл в «Спартак», кто-нибудь говорил бы, что это плохой трансфер?

Хёведес пришёл в клуб на ту зарплату, которую просил Пейчинович? Плюс-минус да. Опять же, Хёведес другого уровня игрок. В этом никто не сомневается, даже сам Пейчинович не сомневается. Это же смешно. На Хёведеса есть и будет спрос, его всегда можно продать. Это абсолютно классный футболист. Да, его нужно подготовить, встроить в команду, понять, на какой позиции он не играет. Он в «Локомотиве» выходил на пяти разных позициях. На пяти! Это говорит о том, что идея его использования не выкристаллизовалась», — сказал Геркус, который побывал в гостях у редакции «Чемпионата».

Илья Геркус Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»