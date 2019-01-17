Геркус: предлагал игрокам снизить оклады, а они в ответ: «Что вы придумываете?»

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как происходило обсуждение снижения зарплат игроков московского клуба.



«Я не помню, насколько упал Денисов по контракту, а если бы и помнил, то не сказал бы. Но ребята упали, молодцы. Это выглядело так на совете директоров: я сижу со списком, и по каждому мы проходимся. Я говорю: «Так, такой то-игрок, столько-то лет, такая-то зарплата — что делаем?» Ответ Сёмина: «Оставляем». Следующий — то же самое. И так далее. Обсуждаем зарплату. Определяем лимит. Сформировали решение. Потом пошёл к игрокам: «Ребята, есть установка. Мы видим вас в таких рамках». Они начинают: «Да ну, что вы придумываете?»



С кем было проще в этом плане? Никто на снижение зарплаты с легкостью не идёт. Кто-то долго сопротивлялся, кто-то меньше. Я себя иногда ставлю на место игроков. Наверное, они приходят к агенту и спрашивают: «Какие у меня есть варианты?» Агент пробежался и отвечает: «Вариантов немного. Либо такой же вариант в «Краснодаре», либо в два раза меньше в другом месте». И всё понятно. Приходят через пару дней и подписываются», — сказал Геркус, который побывал в гостях у редакции «Чемпионата».

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