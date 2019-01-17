Геркус уличил агента М. Фернандеша во лжи

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о конфликте с агентом полузащитника «железнодорожников» Мануэла Фернандеша из-за продления контракта.



«Я стараюсь такие вещи, как продление контракта с Фернандешем, не комментировать, но раз с другой стороны вышло 15 интервью агента, то чувствую себя раскрепощённо в отношении него. По Фернандешу ситуация обстояла следующим образом. В феврале прошлого года мы сели за переговоры с Фернандешем, которого я очень ценю и уважаю как игрока – его вклад в наши успехи невозможно переоценить. Предложение ему мы сделали ещё до матча с «Ниццей». Предлагали ему контракт на год с совокупными выплатами, которые состоят из постоянной и переменной части. До этого у него была только постоянная часть. Если сложить постоянную и переменную части, то он получал бы по новому контракту лишь на € 100 тысяч в год меньше, чем по предыдущему. При условии, что он играл бы в 20 матчах сезона больше 45 минут.Если бы сыграл 18 матчей, тогда бы на € 350 тыс. меньше. Общий доход предполагал снижение, но не на 40%, как все пишут. Если бы не сыграл ни одного матча, то на € 600 тыс. получал бы меньше, чем по действующему соглашению.



Какие у них были пожелания? На тот момент никаких «их» не существовало. Фернандеш в момент ведения переговоров сказал, что агента у него нет. Потом появился человек, который назвался его агентом. Не Барбоза, другой. Этот человек встречался с нами. Я сказал: «Вот наше предложение, ваши агентские внутри. Сверху мы платить ничего не будем». Это был первый камень преткновения, потому что он сказал, что хочет 10% агентских выплат.



Я тогда ответил: «У нас есть чёткая сумма, которую мы можем заплатить кому угодно – вам или Фернандешу, решайте сами». Мы не договорились. В мае мы выиграли чемпионство и появился другой агент – как раз Барбоза. Со словами, что надо увидеться. Он сказал, что хотел бы по-другому посмотреть на контракт. Мы ответили, что после чемпионства мы ещё больше уважаем Мануэла, но мы уже сделали ему предложение, на которое он, грубо говоря, покивал. Барбоза утверждает, что это предложение они обсуждать не хотят, и предложил встретиться ещё. Мы снова встретились. Но хотелось определённости, а её не было. И в итоге сказали Барбозе: если мы не будем обсуждать наше конкретное предложение, то больше встречаться не будем. На это, после нескольких попыток встретиться ещё, Барбоза прислал нам документ, в котором было обозначено принципиально другое предложение, другие суммы.



Там было написано – не год контракта, а два. Там была сумма не та, которую мы озвучивали, а € 4 млн в год. Плюс подъёмные в € 1 млн, а ещё сверху агентские предполагались. Мы сказали, что такое обсуждать не будем. И вот после этого пошли интервью Барбозы, в которых говорилось: «Мы € 4 млн не просим». Ага, конечно, не просят. У меня есть документ с подписью Барбозы (Геркус открывает на телефоне документ, показывает подпись и прописанную сумму в € 4 млн. – Прим. «Чемпионата»).



Конечно, в совете директоров были мнения за продление контракта с Фернандешем, раз вопрос о нём поднимался. Я показывал наше предложение, показывал его требования – € 4 млн, которые, они по словам Барбозы, якобы не просили. Выходило € 9 млн чистыми за два года. И это ок? Кто бы я был, если бы подписал такое?» — сказал Геркус, который побывал в гостях у редакции «Чемпионата».

«Барбоза просил 9 миллионов чистыми». Большое интервью с Геркусом Илья Геркус – про Семина, зайца, гитару и KPI.