Мирзов: однажды на отдыхе Зинченко забрал чужой приз. Теперь зовём его Кевином

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о дружбе с хавбеком «Манчестер Сити» Александром Зинченко.



«Мы и раньше были знакомы, но как-то случайно пересеклись на отдыхе в Доминикане, отдыхали вместе. Рассказывал, как издевается над Стерлингом в «Манчестер Сити». Но все эти истории вы и без меня знаете.



Почему зову его Кевином? Была одна история. Конкурс по теннису выиграл какой-то чудак. Дальше всё как обычно: идёт выступление, награждают победителей, и ведущий кричит имя победителя — Кевин! Никто не выходил, а Зинченко выскочил и забрал приз. С тех пор так его и называем. Что за приз? Какую-то мелочь — кружку или вроде того», — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.



Полное интервью с Мирзовым читайте на «Чемпионате».

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