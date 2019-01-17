Симеоне: часто хорошо играем, но не выигрываем, хочу, чтобы было наоборот

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выездной матч с «Жироной» (3:3) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.



«Часто мы хорошо играем, но не выигрываем. Я предпочитаю, чтобы было наоборот. Хочу побеждать, пусть даже будет страдать качество игры. Мои футболисты отдали все силы для победы, но успех не всегда приходит. Несмотря на то что мы не выиграли, это была красивая игра. Хочу отдать должное «Жироне», эта команда не сдалась и наказала нас за ошибки», — цитирует Симеоне Football Espana.

В первой игре «Атлетико» сыграл вничью с жиронцами (1:1), и по сумме двух встреч мадридский клуб не смог пройти в четвертьфинал Кубка Испании. Соперник «Жироны» в четвертьфинале станет известен позднее.