Гол экс-игрока ЦСКА Думбия помог «Жироне» выбить «Атлетико» из Кубка Испании

В втором матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» принимал «Жирону». Встреча команд состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:3.



Голами в составе команды Диего Симеоне отметились нападающие Никола Калинич, Анхель Корреа и Антуан Гризманн. В составе «Жироны» голы на свой счёт записали полузащитник Валери Фернандес и форварды Кристиан Стуани и Сейду Думбия.

Первый матч команд завершился ничьей со счётом 1:1. Таким образом, судьбу противостояния решило количество голов, забитых на чужом поле. «Жирона» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, а мадридский «Атлетико» завершил выступление в турнире. Соперник «Жироны» в четвертьфинале Кубка страны станет известен позднее.