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Гол экс-игрока ЦСКА Думбия помог «Жироне» выбить «Атлетико» из Кубка Испании

Гол экс-игрока ЦСКА Думбия помог «Жироне» выбить «Атлетико» из Кубка Испании
Футбол / Испания

В втором матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» принимал «Жирону». Встреча команд состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:3.

Голами в составе команды Диего Симеоне отметились нападающие Никола Калинич, Анхель Корреа и Антуан Гризманн. В составе «Жироны» голы на свой счёт записали полузащитник Валери Фернандес и форварды Кристиан Стуани и Сейду Думбия.

Первый матч команд завершился ничьей со счётом 1:1. Таким образом, судьбу противостояния решило количество голов, забитых на чужом поле. «Жирона» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, а мадридский «Атлетико» завершил выступление в турнире. Соперник «Жироны» в четвертьфинале Кубка страны станет известен позднее.

Кубок Испании. 1/8 финала. 2-й матч
16 января 2019, среда. 21:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
3:3
Жирона
Жирона
1:0 – Калинич – 12, 1:1 – Фернандес – 37, 1:2 – Стуани – 59, 2:2 – Корреа – 66, 3:2 – Гризманн – 84, 3:3 – Думбия – 88
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