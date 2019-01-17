Игуаин: если вы ищете проблему со мной, то никогда её не получите

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин, в настоящий момент выступающий за «Милан» на правах аренды, ответил на вопрос о возможном переходе в «Челси».

Ранее в СМИ сообщалось, что клубы согласовали условия аренды аргентинского футболиста до конца нынешнего сезона. При этом пребывание форварда в английской команде может быть продлено ещё на год.

Аргентинец возвращался из Саудовской Аравии со своими партнёрами по «Милану» после поражения в Суперкубке Италии от «Ювентуса» (0:1). Игуаина спросили: «Вы счастливы воссоединиться с Сарри в «Челси»?



«Если вы ищете проблему со мной, то никогда её не получите», — цитирует форварда Milan News.

Ранее стало известно, что Игуаин подал официальный запрос на переход в «Челси». В нынешнем сезоне итальянской Серии А 31-летний нападающий забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.