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«Челси» согласовал с «Ювентусом» аренду Игуаина

«Челси» согласовал с «Ювентусом» аренду Игуаина
Футбол / Англия

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин, в настоящий момент выступающий за «Милан» на правах аренды, близок к переходу в лондонский «Челси».

Как утверждает Sky Sports со ссылкой на Sky Sport Italia, клубы согласовали условия аренды аргентинского футболиста до конца нынешнего сезона. При этом пребывание форварда в английской команде может быть продлено ещё на год.

Как сообщалось ранее, в переходе Игуаина заинтересован лично главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, хорошо знакомый с ним по работе в «Наполи». При этом в целесообразности сделки по-прежнему не уверена директор клуба Марина Грановская.

Ранее стало известно, что Игуаин подал официальный запрос на переход в «Челси». В нынешнем сезоне итальянской Серии А 31-летний нападающий забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.

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