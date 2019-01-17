«Челси» и «Барселона» включились в борьбу за Эриксена

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен, который выразил желание покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, стал объектом пристального внимания со стороны «Челси» и «Барселоны».

Как сообщает AS, «Реалу», который по-прежнему считается фаворитом в борьбе за датского футболиста, придётся выдержать конкуренцию с другими европейскими грандами.

Действующее соглашение Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2020 года, и хавбек сомневается в целесообразности его продления.



Ранее в СМИ сообщалось, что сам 26-летний игрок считает лучшим местом продолжения карьеры «Реал», который уже долгое время проявляет к нему интерес. Сообщается, что вариант с переходом в «Королевский клуб» будет для Эриксена приоритетным, если он покинет «Тоттенхэм».