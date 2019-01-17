Месси — в основе «Барселоны» на матч с «Леванте», Луис Суарес — в запасе

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Леванте» на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании, который пройдёт на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 17 января. Начало встречи — в 23:30 по московскому времени.

В составе каталонцев с первых минут на поле выйдет нападающий Лионель Месси, а форвард Луис Суарес начнёт встречу на скамейке запасных.

«Барселона»: Силлессен, Семеду, Альба, Мурильо, Лангле, Артур Рамос, Ракитич, Артуро Видаль, Коутиньо, Месси, Усман Дембеле.

Запасные: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Бускетс, Денис Суарес, Карлос Аленья, Луис Суарес.

«Леванте»: Айтор Фернандес, Коке, Кабако, Постиго, Робер, Кампанья, Прцич, Барди, Саймон, Майораль, Эммануэль Боатенг.

Запасные: Коке, Антонио Гарсия, Педро Лопес, Дукуре, Хосе Моралес, Двамена, Хасон.

Напомним, в первом матче «Леванте» на своём поле обыграл «Барселону» со счётом 2:1.