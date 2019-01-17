В федерации подтвердили, что «Барселона» нарушила регламент в Кубке Испании

В Федерации футбола Испании подтвердили, что «Барселона» не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) в связи с тем, что игрок ещё не отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба, сообщает Marca.

По информации издания, «Барселона» с этим несогласна и считает, что футболист мог быть задействован в матче. В каталонском клубе отмечают также, что обвинения должны были быть предъявлены в первые 48 часов после завершения матча, однако этого сделано не было.

Сегодня, 17 января, появилась информация о том, что из-за нарушения регламента «Барселону» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в этом сезоне.

Напомним, в декабре 2015 года «Реал» был исключён из Кубка Испании из-за выхода полузащитника Дениса Черышева на поле в первом матче 1/16 финала турнира с «Кадисом» (3:1). Россиянин, сейчас выступающий за «Валенсию», не имел права играть в связи с перебором жёлтых карточек.

Ответный матч между «Барселоной» и «Леванте» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» сегодня. Начало встречи — в 23:30 по московскому времени.